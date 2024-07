VIDEO | Nagu 18 aastat tagasi! Vanilla Ninja astus Saksamaal kahe miljoni silmapaari ette

„Me oleme enam kui ekstaasis, et saame teile teatada, et esitame oma uut singlit „Sting of a Scorpion“ juba sel pühapäeval legendaarses ZDFi meelelahutusaates „Fernsehgarten“,“ teatas bänd Instagrami vahendusel. Tegemist on isegi Guinessi rekorditeraamatusse kuuluva show’ga - tegemist on kõige pikemat aega eetris olnud vabaõhus filmitava meelelahutussaatega. ZDF on seda tootnud järjepidevalt juba 38 suve järjest. „Igal nädalavahetusel jälgib „Fernsehgartenit“ 2 miljonit vaatajat,“ teavad ninjatüdrukud öelda.