Selgusid kaks linna, mis võistlevad Eurovisioni võõrustamise nimel

2025. aasta maikuus toimuva 69. Eurovisiooni lauluvõistluse korraldamisõigused saab kas riigi põhjaosas asuv Basel või riigi suuruselt teine linn Genf. See tähendab aga seda, et Šveitsi suurim linn Zürich ja riigi de facto pealinnaks peetav Bern jäid valikust välja. On teada, et ka need kaks linna kandideerisid korraldamisõiguste nimel, kuid lõppvooru neid ei kaastatud.