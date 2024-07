FOTO| Prints George tähistab 11. sünnipäeva. Printsess Catherine tegi oma vanimast pojast värske pildi

Peale esiklapse sündi läksid värsked vanemad Catherine´i perekonna eramusse Buckleburrys, et privaatsemas atmosfääris uute rollidega harjuda. Avalikkusele on kombeks aga troonipärijat näidata ning selleks on tavaliselt palgatud fotograaf. Noored vanemad aga leidsid, et Catherine´i isa tehtud foto sobib ajakirjandusele edastamiseks imehästi. Sellest ajast on Catherine teinud oma kolmest lapsest ülesvõtteid, mida nende sünnipäevade puhul meediale avaldamiseks saata. See lähenemine jätab ära fotosessiooni organiseerimise, milles lapsed on ilmselt vähem avatumad, kui nad on seda oma ema kaamera ees.