FOTO | Üks seksikam kui teine! Laura Põldvere naudib emaga Itaalia-puhkust

Põldvere ja tema kaunist ema Martinat on meedias imetletud, kui ilusaid naisi, kes pigem võiksid õed olla, kui ema ja tütar. Laura Instagrami kontolt selgub, et ema ja tütar veedavad ühist aega Itaalia pealinnas Roomas. Laura kirjutas piltide juurde, et Itaaliast on saanud justkui tema teine kodu.

Märtsi alguses avaldas Laura sotsiaalmeedias esimesed avalikud kaadrid endast ja oma uuest kaaslasest.

Laura rääkis oma kaaslasest lähemalt jaanuarikuus ajakirjale Anne & Stiil antud intervjuus. Tema kallim on piloot ja töötab Roomas. Kui mees on tööl, siis on Laura kodus töölainel.

Ajal, kui Laura tegeles sellega, et ennast aktsepteerida ja arendada, ilmus tema teekonnale ka ilus paarisuhe. „Me käisime 12 aastat Tartus samas koolis,“ meenutas Laura naeratusega. „Tema oli A-klassis, mina B-klassis, muidugi oli paralleelide vahel rivaliteet. Mäletan, kuidas ükskord kooli ees vaatasin kambas seisvaid A-klassi poisse ja kõndisin pea ees vastu raudposti... No päris piinlik!“ naeris ta. „Nüüd, aastaid hiljem tuli endise koolivennaga jutuks, et meeldisime teineteisele juba toona ja oleme klassiõhtul isegi aeglase tantsu koos tantsinud, aga millegipärast siis meist asja ei saanud, ju polnud õige aeg. Nüüd on. Lihtsalt kõige parem inimene ja sobivus.“