Kui kahe nädala eest saatis „Kuuuurija“ saatejuht Katrin Lust nõudekirja blogija Mallukale, siis nüüd on uus juriidiline kirjatükk liikunud vastupidises suunas. Eesti populaarseimaks blogijaks tituleeritud naisele on pinnuks silmas see, et telenägu tema tasulist blogipostitust tasuta jagas.