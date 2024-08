PODCAST | 151. „Tissident“ × Sandra Tiitson: Võimalik ainult Hollandis – tulpide maa kõige šokeerivamad avastused

„Tissidendi“ taskuhäälingusaates käis külas koomik Sandra Tiitson, kes on elanud Hispaanias, Inglismaal, Luksemburgis ja Hollandis. Viimases kohtas ta ka oma elukaaslast, kes elab nüüd Eestis. Sille-Kadri naasis hiljuti tulpide maalt ja tal on nii mõndagi öelda kohaliku elu kohta. Saates arutatakse, mis on ühist hollandlastel ja eestlastel ning millised on Hollandi kõige veidramad kombed.