Rahahäda ajas „Sopranode“ staari OnlyFansi erootikaärisse

Kui Drea De Matteo avastas, et ta peab oma kodust loobuma ning ta pangakontol on ainult mõned dollarid, siis hakkas ta OnlyFansi pilte postitama. Naine sai võlgadest priiks, aga on šokeerinud avalikkust sellega, et lubab oma teismelistel lastel enda fotosid tuunida, vahendab Ilta-Sanomat.