Elton Johni pissiskandaal kogub hoogu! Äpardus inspireerib inimesi vandaalitsema

Anonüümsete allikate sõnul on lugu sellest, kuidas Elton paar nädalat tagasi kingapoes pudelisse pissis on inspireerinud pahatahtlikke kopeerijaid, kes järgivad Elton Johni eeskuju, kas siis naljana poe arvelt või lihtsalt pahatahtlikkusest.

Mõned järgnevad urineerimise juhtumid, millest on räägitud, hõlmavad ühte inimest, kes urineeris poe sees pudelisse - täpselt nagu Elton ise väidetavalt tegi - samas kui teine inimene urineeris poe esistele treppidele. Allikate sõnul on poe omanik kindel, et see oli Elotn Johni jäljendamine.