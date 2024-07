Mallukas räägib Katrin Lustile saadetud hiigelnõude tagamaadest: see on väga pahatahtlik autoriõiguste rikkumine!

Mallukas selgitab Kroonikale oma otsust esitada pea 350 000-eurone kahjunõue järgnevalt: „Eks mu vandeadvokaat oskab ilmselt täpsemini seda selgitada, aga minu põhi-point on lihtsalt selles, et ma ei oleks elu sees võib-olla seda nõuet saatnud, kui ta poleks ise esimesena mulle nõuet saatnud.“

Blogija rõhutas autoriõiguste rikkumise tõsidust, viidates oma varasematele kogemustele: „Tegelikult see autoriõiguste rikkumine on üle maailma päris suur teema. Olen ju isegi kunagi selle eest kohtusse antud olnud ja ütleme nii, et olen oma vigadest õppinud. Tol ajal, kui minul juhtus siuke asi, kus ma neid autoriõiguseid rikkusin, ega ma väga täpselt aru saanudki, mida tegin või mida ma ei teinud.“