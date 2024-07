KUUMAD KLÕPSUD | Lauljatar Heleza näitas välismaistel fotodel suurepärast rannavormi

Lauljatar Heleza jagas sotsiaalmeedias rannavees tehtud pilti, lisades juurde: „Terviseks sellele, et me ei kasuta oma keha töötlemiseks Facetune’i.“

Lauljatar Heleza avaldas täna oma uue singli „halloo“, millega soovib tõsta seksuaalse ahistamise aktuaalsust ühiskonnas ja panna kõikidele ohvritele südamele, et nad ei ole selles üksi. „Minu uus laul on üle pika aja üks tõsisema sõnumiga lugu. See on minu viis võtta sõna teemal, millest on lõpuks hakatud rohkem rääkima, kuid siiski tunnen, et mitte piisavalt, nagu ikka kombeks ebamugavate teemadega..“ selgitab Helena.