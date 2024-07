Nelja lapse isa Ryan Reynolds avaldas, et soovib nii palju lapsi kui võimalik. „Mida rohkem, seda uhkem“

„Mida rohkem, seda uhkem,“ kinnitas Reynolds Hugh Jackmaniga antud ühisintervjuus. „Nii palju kui võimalik. Võimalikult palju väikese südame lööke, niisama ringi jooksmist, majas asjade lõhkumist. Mulle meeldib see.“

Reynolds on varem jaganud, et lapsed on neil alati mõtteis. Hiljuti võttis paar aja maha ja käidi kahekesi kohtingul. „Käisime kohtingul ja terve aja rääkisime lastest, kuigi võiks ju arvata, et räägime millestki muust,“ ütles ta.

Lively ja Reynoldsi suhe sai alguse filmi „Roheline latern“ võtetel. Paar abiellus 2012. aastal ja nende peres kasvab neli last.

Reynolds meenutas 2016. aastal ajakirjale GQ, et nende suhe sai „ametliku“ kinnituse pärast seksi. „Me veetsime aega ühes väikses Tribeca-nimelises restoranis, ning kuna see on avatud suhteliselt hilja õhtuni, olime seal täiesti kahekesi ja kutsusin ta tantsule... Ja põhimõtteliselt tantsisime ta koduukseni ning mis edasi sai, on ilmselt juba selge,“ meenutas ta toona.

Pärast koos veedetud ööd said nad aru, et on üksteise jaoks loodud.