Aina võtab, aga vastu ei anna midagi! Justin Timberlake väldib kuulsa *NSYNCI bändi taasühinemise läbirääkimisi

Teisisõnu on Timberlake ainuke, kes pole nendest vestlustest osa võtnud, ja teised liikmed on Timberlake’i vaikimises pettunud. Põhjus on selles, et ülejäänud *NSYNCI liikmed tunnevad, et viimase aasta jooksul on fännidele suurürituse kohta vihjeid tehtud ja 2025. aasta tuur langeks kokku bändi 25. aastapäevaga. See oleks nende arvates ideaalne ajastus.