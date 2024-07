„See on meie jaoks väga valus.“ Mis põhjustas tänavuse Positivuse festivali kontsertide tühistamise?

Eelmisel nädalal esinenud tehnilised rikked, mis häirisid eri tööstusharusid, sealhulgas lennundust, mõjutasid ka tänavuse Positivuse festivali kava. Viimasel hetkel jäid ära kahe peaesineja kontserdid. Laupäeva peaesineja Jason Derulo sõu toimus plaanipäraselt, kuid USA räppari Offset ja Inglismaa rokkbändi Nothing But Thieves esinemised jäid ära.

„Kuni hiliste öötundideni otsisime eralendu, et tuua Offset Londonist Riiga. Niipea kui selgus, et reedel pole võimalik lennata, otsisime hilisööni võimalusi laupäevaseks lennuks. Artisti tehniline personal oli juba festivalialal ja kontserdiks valmis. Kuid artist ise oli mures, kas ta saab ikka USA-sse naasta, nii et nad otsustasid esinemise tühistada,“ selgitas festivali korraldusmeeskond oma veebilehel. „See on meie jaoks väga valus uudis, sest tavaliselt teevad artistid sarnastes olukordades kõik võimaliku, et leida sihtkohta jõudmiseks ja esinemise tühistamise vältimiseks mis tahes viis.“