Õige vanus selgunud! Eeva Esse, Saskia Alusalu ja Anita Sibul paljastavad, millal plaanivad emaks saada

Kaks aastat tagasi abiellunud teleajakirjanik Eeva Esse-Sõõrumaale meeldib pereteemade peale mõelda restoranis käimise võtmes. Kõigepealt võetakse eelroog, siis pearoog ja seejärel magustoit. „Mina abieluranda jõudes sain selle pearoa, ja küll see magustoidu aeg ka kätte tuleb,“ ütleb ta Reporterile. Saatejuht lisab kelmikalt, et magusaisu on tal ikka.