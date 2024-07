Helsingis toimuvale Coldplay kontserdile on oodata rahvamasse ja kaasneb hinnatõus! Eestis on tavaliselt suurürituste ajal kallim

Helsingi suurimate hotellikettide esindajad kinnitasid, et viimane hetk hotellituba broneerida on käes. Sokoteli müügidirektor Pekka Haverinen rääkis, et Sokose, Radisson Blu ja Radisson Redi hotellid täituvad kiiresti. „Veel on võimalik leida hotellituba, kuid usume, et hotellid täituvad peagi. Soovitan kõigil tegutseda kohe, kui teil pole veel hotellituba,“ tõdes Haverinen. „Hotellitubade hind muutub nõudluse alusel ja loomulikult on suure nõudluse ajal hinnad kõrgemad.“