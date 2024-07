KLÕPSUD | Jätkuvat armastust! Peagi perelisa saav Daniel Levi tähistab abikaasaga pulma-aastapäeva

„Ikka ja jälle ütleme teineteisele „jah“. 13 aastat möödus sellest, kui tähistasime koos oma loo algust, kuid me ei osanud unistadagi, et koos võib nii hea olla,“ kirjutab Daniel Instagrami postituses ning avaldab kaunist kaadrit enda ja Eleri pulmapäevast 2011. aastal.

Daniel jagas veebruarikuu keskel sotsiaalmeedias uudist: tema ja abikaasa Eleri pere suureneb, sest oodata on kolmandat lapsukest. Eesti Laulu finaalis paljastas Eleri, et nende perre on tulemas tütar.