ARMSAD FOTOD | Anett Kontaveit pidas lähedaste seltsis südamliku beebipeo

„Ma ei pea hetkel vajalikuks seda teemat arutada,“ vastas Brent Lepistu toona Õhtulehele. „Ma ei oska hetkel sellele küsimusele vastata. Las... Ma arvan, et see teema ei ole praegu kõige olulisem.“

Kuu aega hiljem oli suhe tõenäoliselt arenenud faasi, kus Brent oli juba märksa avameelsem. Jalgpallur tunnistas Coolbeti dokumentaalsarja „Võidu nimel: FCI Levadia“ esimeses osas, et tema ja tennisetäht Anett Kontaveit on tõesti paar. Dokumentaalsarjas esitatud otsesele küsimusele, kas tal on Anetiga suhe, vastas jalgpallur naerdes: „On ikka, jah.“