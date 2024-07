Legendid ühel laval! Sel pühapäeval annavad kontserdi Modern Talkingu laulja Thomas Anders ja diskotäht Sandra

Koos Modern Talkinguga andis Thomas Anders välja lugematu arv lugusid, mis jõudsid kümnete riikide edetabelite esiviisikusse. Hitt „You’re My Heart, You’re My Soul“ püsis aga edetabeli tipus pool aastat 81. erinevas riigis. 1989. aastal andis Thomas välja oma esimese sooloalbumi „Different“ ja alustas edukat soolokarjääri, tehes koostööd paljude kuulsate lauljatega.

Thomas teeb edukalt koostööd kuulsate muusikutega, näiteks kuulus duett Roxette’ kinkis talle singli. Kuid ta kirjutab ka palju laule üksinda. Üks neist, „Dance in Heaven“, salvestati pärast vestlust ühe vanema austaja Etheliga. Pärast telefonivestlust temaga, mille käigus oli naisel raskusi sõnade hääldamisega, mõistis Thomas, et ei kuule kunagi enam tema häält ja kirjutas selle loo.

Tänapäeval mäletavad või teavad vähesed, et Thomase pärisnimi on Bernd Weidung. „Ainult lähedased kutsuvad mind nimepidi,“ naerab Thomas, meenutades lennujaamades olukordi, kus töötajad on šokis, kui kuulus laulja esitab „kellegi teise“ nimel isikut tõendava dokumendi. „Ühel päeval, kui ma supermarketis oste tegin, andsin oma krediitkaardi. Ametnik kõhkles minuti ja seejärel kuulsin teda telefoniga rääkimas: „Meil on suur probleem. Minu ees on laulja Thomas Anders mingi varastatud krediitkaardiga…“.“