Rolf Roosalu täitis hiljuti oma suure unistuse: ma soovitakski sinna minna spontaanselt

„See oli tegelikult mu unistus. Juba kaks aastat oli laagerdanud [mõte], et tahan sinna minna ja lõpuks see sai teoks,“ sõnas matkahuviline Roosalu. Laulja tunnistas, et kui ta tavaliselt valmistub enne matkale minekut põhjalikult, siis seekord läks teisiti. “Kõik jäi kuidagi viimasele hetkele, aga loomulikult kuivtoidud sai Eestis kaasa võetud.“

Ka ööbimiskohad valis Roosalu omale spontaanselt välja. „Mõni päev oli isegi niimoodi, et õhtul kell seitse veel ei teadnudki, kuhu täna välja jõuan,“ rääkis ta.

“Matkamine on mõnus paralleel, mida tõmmata iseenda elule,“ selgitas laulja, et matkamine näitab, “kui oluline on olla teel“. “Sa näed kõike seda, mis sul parajasti matkaraja kõrval on, et kohalejõudmine ei ole üldse oluline, elus on täpselt samamoodi. See aitab meelde tuletada, et ole siin ja praegu,“ kirjeldas ta.

Muusik avaldas ka, mis oli tema jaoks reisi tipphetk. „Põhielamus, kui sa Nordkappi lähed, on mõned kilomeetrid eemal, kus on üks matkarada. Kõige õigem põhjapunkt on seal matkarajal. Sinna pead sa kõndima jalgsi ja see võtab aega umbes kaheksa tundi. Sinna sai jäädud ka ööseks ja see oli selles mõttes elamus, et ühel hetkel tulid põhjapunkti vee äärde ka vaalad kalast toituma. See oli kuidagi hästi eriline hetk sellel reisil,“ märkis Roosalu.

Roosalu sõnul peab olema inimene jõudnud oma elus mingisse kindlasse punkti, et hakata matkamist harrastama. „Need inimesed, kes sinna lähevad, teevadki seda spontaanselt. Ma soovitakski sinna minna spontaanselt ja vaadata siis, mis päev-päevalt ees ootab.“