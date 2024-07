Ryan Reynolds ja Blake Lively avaldasid oma neljanda lapse nime

Filmi „Deadpool & Wolverine“ staar Ryan Reynolds tegi 22. juulil teatavaks armsa uudise filmi esilinastusel New Yorgi Lincolni keskuses. Reynolds (47) avalikustas oma noorima lapse ebatavalise põhjamaise nime, milleks on Olin. „Tahan alustada sellega, et öelda aitäh oma naisele Blake’ile, kes on siin,“ ütles ta laval olles. „Tahan tänada oma lapsi Jamesi, Inezt, Bettyt ja Olinit, kes on siin. Loodan, et kui mul veab, siis on see hetk ja see film kõige traumeerivam asi, mis teie imelises elus juhtub. Ma armastan, et kogu mu pere on siin koos minuga,“ lisas Ryan.