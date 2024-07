„Oleks vaid selliseid mehi rohkem!“ Taavi Libe ilmekas fotosessioon pani netirahva kihama

„No kuidas tundub? Kas tänapäevane selfitamine teeb sellistele piltidele silmad ette vōi vastupidi - klassikas on väärtus ja väärikus?“ esitas Libe enda jälgijatele küsimuse Facebookis.

Mitmed saatejuhi fännid teatasid seepeale, et vanakooli fotosessioon on väga hästi välja kukkunud. “Väga profid pildid mõlemad! Aplaus fotograafile!“ teatas Libe jälgija kommentaariumis.

Komplimente laekus Libele paremalt ja vasakult. „Igati kena, viisakas ja intelligentne noormees. Oleks vaid selliseid mehi rohkem,“ märkis üks kommenteerijatest. “Taavi, Sina oled ikka üks Õige Eesti Mees!“ lisati. Üks fännidest tundis lausa kurba meelt, et Libe abielus on. “Kahju, et sul naine on,“ märkis ta.