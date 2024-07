KLÕPSUD | „Ei suuda šokki oma näos varjata!" Alika sai kolmekordseks tädiks

Alika jagatud story’dest selgub, et esmaspäeval, 22. juulil kohtus ta esimest korda oma õe Valeria kolmanda lapsega, kelleks on pisipoiss. Jagatud armsatel story’del on Alika naturaalse, meigita väljanägemisega ja hoiab pisipõnni oma süles.

Alika õde Valeria on temast 14 aastat vanem. Valeria on varasemalt Õhtulehele öelnud, et nooremana ei olnud nad Alikaga väga lähedased, ent Alikat vaatab ta rohkem nagu ühte oma lastest. „Ta on minu jaoks nagu tütar. Mul on tema vastu väga soojad, emalikud tunded. Nagu emaarm – tingimusteta armastus.“