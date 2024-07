„Ta abiellub!“ Liis Lemsalu tüdrukuteõhtu toimus kaunis Eestimaa looduses

Liis Lemsalu mänedžer jagas teisipäeval mitmeid pilte oma Instagramis, kust selgub, et ta veedab aega Nõval Peraküla rannas, et tähistada lauljatari peatset abiellumist. Kui muidu on Sandra käinud samas asukohas surfmas, siis seekord sisustas ta koos Liisi sõbrannadega teistmoodi aega. Fotojäädvustustelt on näha, et tüdrukuteõhtul leidis aset salapärane „nõidumisrituaal“ ja „Liis koju“ sõnade mäng. Mängu nimi võis saada šnitti Liisi kallima Karl-Erik Kodu perekonnanimest.

„Ta abiellub,“ kirjutas mänedžer Sersant lühidalt ühe foto juurde, kus ühtemoodi valgesse T-särkidesse riietatud naised Lemsalu poole vaatavad. Lauljatari pead ehib aga uhke pärg.

Aasta alguses tuli avalikuks, et ammu enne Liisi beebiootust leidis nende peres aset ka teine ilus sündmus – Karl-Erik palus Liisi kätt. „Jah, see vastab tõele. See rõõmus hetk oli tegelikult juba 2021. aasta oktoobris ja me oleme tõesti väga õnnelikud,“ kinnitas Liis Kroonikale aasta alguses.

Juunis lobises ootamatult muusik Stefan Airapetjan välja, et Liis Lemsalu ja Karl-Erik Kodu pulmad toimuvad suure tõenäosusega augusti lõpus. „Meil on tegelikult selline tore asi, et meil on 26. augustil pulma-aastapäev ja sel päeval oleme Itaalias,“ rääkis Stefan Elu24-le ja lisas: „Meid kutsus Liis Lemsalu oma pulma ja me oleme seal!“

Liisi ja Karl-Eriku peres kasvab eelmise aasta novembri teises pooles sündinud poeg Leonard.