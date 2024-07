„30 aastat käsikäes.“ Ingrid ja Toomas Tõniste tähistasid pärlpulma perepuhkusega Itaalias

Kolmekümne aasta eest, 15. juulil 1994 abiellunud Ingridil ja Toomasel on olnud tavaks tähistada ümmargusi pulma-aastapäevi õigel päeval suure peoga koos sugulaste ja sõpradega. Sel korral lendasid nad perepuhkusele Itaaliasse. Pärlpulm otsustati veeta ühes oma lemmiklinnas Roomas, kust suunduti edasi puhkusele Toscanasse ja Põhja-Itaaliasse. Reisil on kaasas nende kolm last Maria Heleen (21), Marten Thomas (16) ja Mark Gregor (14).

Ingridi sõnul on suur õnn see, kui kokku saavad kaks inimest, kellel on omavahel lihtsalt nii hea ja pingevaba olla, et mingeid erilisi pingutusi paarisuhte toimimise nimel ei olegi vaja teha.