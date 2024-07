KUUM KLÕPS | Täiesti alasti? Halle Berry paljaid pilte katavad ainult kassid

Halle Berry postitas 23. juulil fotoseeria, kus ta on paljaste rindadega ja kasutab kahte päästetud kassi, et katta oma keha ülemist osa. Halle kannab fotodel ainult musti aluspükse ja mustjas-hõbedat Kassnaise maski, mis sobivad väga hästi kokku mustvalgete kassidega.

Halle mõtiskleb filmi üle, lisades: „Täna möödub 20 aastat sellest, kui mul oli au tuua see kuulus tegelane ellu. Ta jääb alati minu südamesse ja ma olen igavesti Patience Phillips ehk Kassnaine!“

Mis puutub tema kassidest sõpradesse, siis Halle sõnul ilmusid kassipojad ühel päeval tema hoovi ja ta on väga tänulik fännile, kes aitas tal kassipoegi päästa.

57-aastane Halle näeb piltidel suurepärane välja ja see kajastub ka tema Instagrami kommentaarides.

Näitleja Halle Berry on 2020. aastast suhtes muusiku Van Huntiga (54). Nad on koos väisanud tähtsaid suursündmusi ja poseerivad koos sotsiaalmeedias avaldatud fotodel. Paar korraldas 2022. aasta jaanuaris toimunud puhkusereisil väikese tseremoonia, kus nad justkui abiellusid. Halle ja Van otsustasid tseremoonia ajal kanda tagasihoidlikke riideid ja nad olid paljajalu. Päriselt nad siiski abieluranda veel ei sõudnud. Näitlejatar on varem olnud kolm korda abielus.