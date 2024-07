FOTOD | Pidu alaku! Kuressaare lossihoovis said hoo sisse 17. Saaremaa ooperipäevad

„Kataloonia Ooperi jaoks on siin esinemine suur au. Meil on hea meel tutvustada publikule oma rikkalikku kultuuri ning jagada eestimaalastega meie pikaajalisi muusikatraditsioone. Mängime lavastusi klassikalises võtmes, et need oleks ühtviisi hästi mõistetavad nii staažikatele ooperisõpradele kui ka neile, kes on saalis võib-olla esimest korda. Loodame, et suudame pakkuda Saaremaa publikule palju kauneid elamusi,“ ütles Kataloonia Ooperi juht Oscar Lanuza.