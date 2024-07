Briti kuningakoda avaldas prints Williami möödunud aasta muljet avaldava sissetuleku

Värskest kuningakoja avaldusest selgus, et prints Williami (42) esimene täisaasta Walesi printsi ja Cornwalli hertsogina on toonud talle sisse märkimisväärse summa. Cornwalli hertsogiriik avaldas neljapäeval, 24. juulil aastaaruande, mis näitas, et Williami sissetulek oli 2023. aastal 30 miljonit dollarit ehk 27 miljonit eurot. See summa katab prints Williami, printsess Kate’i ja nende kolme lapse ametlikud ja heategevuslikud kulud ning erakulud, vahendab People.