KLÕPS | Sandra Sillamaa tähistab poja sünnipäeva: see väike inimene on mind palju mõjutanud!

Bändikaaslased Sandra ja Jalmar otsustasid pärast lahkuminekut Trad.Attacki! siiski jätkata. „Meil mõlemal on olnud paremaid ja halvemaid päevi. Mõtlesin, kas suudame bändis sama energiat säilitada. On olnud ka paar keerulisemat kontserti. Kevadel olime bändiga Gruusias juubelituuri proovis. Arutasime punase veini klaasi taga, kas jätkata või ehk on käes ühe etapi lõpp. Saime aru, et Trad.Attack! on suurem kui meie. See rõõm, mida näeme kuulajate näos... Mõistsime, et ükskõik, mis meie kolme eludes juhtub, ei saa me teha nii, et Eestist kaoks ära selline sümbol,“ rääkis Jalmar Annele & Stiilile antud intervjuus mai lõpus. Ta lisas, et nüüdseks on kõik juba lihtsamaks läinud.