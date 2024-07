„Sain kahe ja poole nädala jooksul rohkem naisi, kui kogu senise elu peale kokku.“ Elu olümpiakülas kisub suureks seksimaratoniks

Viimase kolmekümne aasta jooksul peetud olümpiamängudel on olümpiakülast saanud intiimse iseloomuga ajutine kogukond, kus seigeldakse nii, et maa must, vahendab Mirror. „Osalesin esimest korda olümpial Barcelonas 1992, kus sain kahe ja poole nädala jooksul rohkem naisi, kui kogu senise elu peale kokku,“ kirjutas Briti lautennisist ja spordiajakirjanik Matthew Syed Timesis. Syedi sõnul oli see puseriti hammastega noormehe jaoks väike ime. Esimest korda olümpiale läinud sportlaste jaoks olid mängud seotud võrdselt nii seksi- kui spordiga. Väidetavalt algaski suurem suguline suhtlemine Barcelona mängude ajal, kui tuli välja, et linna oli toodud suur hulk rasestumisvastaseid vahendeid.