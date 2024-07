Ksenija Balta tütar valmistab talle peavalu: ta on suhteliselt hulljulge ja kohati väsin ma sellest ära

Balta tütar Kira on kahe-aastane - tütart nimetab Balta hellitavalt ka “kiireks Kiraks“. “Ta areneb, kasvab ja hüppab jõudsalt,“ sõnas treenerina töötav Balta. “Natuke valmistab ta peavalu nagu kõik lapsed. Ta on suhteliselt hulljulge ja kohati väsin ma sellest ära, silma ei saa tema pealt absoluutselt ära lasta, sest sekundiga on ta kuskil mujal, teises kohas,“ kirjeldas naine oma elu väikelapse emana.

Kira käib Baltaga tihti tööl kaasas. “Ega tal suure tõenäosusega kergejõustikust pääsu pole ja ega ma kätt ette ka ei pane. Ta näeb hallis treenivaid iluvõimlejaid ja püüab kõiki matkida,“ kirjeldas treener. “Kõige hullem on see, et kui nad hakkavad saltosid tegema, siis ta üritab ka neid järele teha. Need on suhteliselt ohtlikud asjad,“ lisas Balta, et selline matkimine talle üldse ei meeldi.