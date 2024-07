„Aina hullemaks läheb!“ Multimiljonärist tõsielustaari kuum ujumisriiete kollektsioon langes fännide pahameeletormi alla

Kuigi Khy juba oli juba enne ujumisriiete kollektsiooni netirahvalt negatiivset tagasisidet saanud, siis pärast bikiinide väljakuulutamist süvenes see veelgi. Paljud fännid märkisid, et Jenner ei suutnud eelmisest korrast õppida - paar aasta eest tegutsenud ujumisriiete bränd Kylie Swim pani uksed kinni, sest rahulolematuid kliente oli lihtsalt niivõrd palju. Vaadates värskeid fännide kommentaare, siis tundub, et Khy liigub samas suunas.

„Kas tema viimane ujumistrikoode kollektsioon polnud mitte kohutav? Miks peaks üldse keegi temalt riideid ostma?“ imestas üks kommenteerija. „Palun ära tule taaskord ujumistrikoodega välja,“ sõnas teine. „Ma arvan, et internet on Kylie Swimist endiselt traumeeritud,“ arvas kolmas Jenneri jälgija.

Mitmed inimesed juhtisid tähelepanu sellele, et Khy ujumisriided näevad seljas head välja ainult siis, kui inimestel on Kardashianite/Jennerite kehaehitus. „See näeb tavapärastel kehadel (nagu minu oma) nii odav ja lame välja,“ lisas kommentaator. Ka on märgitud korduvalt, et Jenneri brändide müüdavad riided ei ole kvaliteetsest materjalist tehtud ning näevad odavad välja.