„Kes nõudis sinult 20 miljonit?“ Zevakinile on esitatud veelgi hullumeelsem nõudekiri kui Lustile

Pärtelpoeg uuris saates Zevakinilt, kuhu tema viimased reageerimisvideod jäänud on. „Kas sa ei tee sellepärast enam react’e (reageerimisvideoid - toim), et sulle tuli nõue?“ muigas saatejuht.

Zevakin lükkas selle väite aga kohe ümber ning lubas, et videod on tulekul. „Kuna üks produtsent solvus meie peale, ta ei tahtnud jagada neid, aga läbi teiste meetodite saime need episoodid kätte,“ rääkis juutuuber. „Monteerija juba monteerib,“ lubas ta.