Piletid tulid taas müüki! Coldplay kontserdipääsmeid on võimalik osta, kuid ettevaatust petturitega

Kauaoodatud Coldplay jõuab kohe varsti meie naaberriiki Soomesse. Kui kontserdipiletid eelmisel aastal esimest korda müüki pandi, müüdi need kiiresti välja. Esialgu välja kuulutatud kontserdile lisati veel kolm kontserti, seega esineb Coldplay 27., 28., 30. ja 31. juulil, kuid paljud fännid jäid siiski piletitest ilma. Nüüd on taas võimalus pileteid soetada, need lähevad nagu soojad saiad Lippu.fi ametlikul lehel.