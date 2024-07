„Ma olen transsooline ja mu nimi on nüüd Jenna.“ Elon Muski tütar ei soovi isaga tegemist teha

Muski tütar, kes muutis oma nime 2022. aastal Vivian Jenna Wilsoniks, teatas 16-aastaselt, et on transsooline. Tütar ei teavitanud oma praeguseks võõrandunud isa otseselt oma soolisest üleminekust. Selle asemel saatis ta Muski õemehele sõnumi: „Hei, ma olen transsooline ja mu nimi on nüüd Jenna,“ lisades palve, et seda isale ei räägitaks.

Muski laps sündis poisina ja kandis nime Xavier Alexander Musk.

Kui Musk kuulis oma lapse üleminekust, oli ta rahulik ja toetav. Kuid pärast seda, kui Jennast sai tulihingeline marksist, lõikas ta isa oma elust välja.

Kui Jenna esitas oma nime muutmise taotluse, et see kajastaks paremini tema soolist identiteeti, kirjutas ta, et taotleb ka nimevahetust soovist mitte olla enam seotud oma bioloogilise isaga.

Musk väidab, et tema tütar, minnes kaugemale sotsialismist ja võttes omaks kommunismi, hakkas arvama, et kõik rikkad inimesed on kurjad. Biograafia autor märkis, et Muskile tegi isegi rohkem haiget lõhe tema ja tütre suhetes kui miski muu pärast tema esimese lapse surma imikueas.

„Olen teinud palju, et tütrega suhelda,“ räägib Musk oma katsetest suhet parandada. „Aga ta ei taha minuga aega veeta.“