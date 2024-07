Pariisi kesklinnas leidis olümpiamängude eel aset õudne juhtum

Pariisi prokuratuur teatas, et politsei uurib väiteid ja kontrollib kaamerasalvestisi. „Juhtumi uurimine, mis hõlmab tõenäoliselt ööl vastu 19. juulit toimunud grupivägistamist, on usaldatud teisele kohtupolitseiringkonnale,“ öeldi ametlikus avalduses.

Pariisis on suurendatud politsei kohalolekut, et tagada olümpiamängude ajal linnas viibijate turvalisus. Linna ümber on rajatud mitu turvaala ja ka Pariis on jagatud mitmeks alaks. Igaüks, kes soovib siseneda kuhugi alale, sealhulgas Eiffeli torni alale, peab taotlema spetsiaalset luba.