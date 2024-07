„Pagana isekas l*bu.“ Suure tüliga kallimast lahku läinud kantrilegend sõimab šokeerivas helifailis nii abikaasat kui ka superstaarist tütart Miley Cyrust

Pärast vaid seitset kuud kestnud abielu andis Billy Ray Cyrus (62) tänavu maikuus lahutuspaberid sisse. Sellest ajast peale on lahkuminek võtnud ootamatuid pöörded, kus mõlemad osapooled, Billy Ray ja Firerose (34), teineteist süüdistavad. Kohtupaberitest selgub, et mõlemad kurdavad teineteise väärkohtleva käitumise üle. Kui varem oli Billy Ray nentinud, et Firerose kasutab tema raha ja krediitkaarte loata, siis nüüd selgub, et ka temal endal on luukered kapis.