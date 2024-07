„Naised, kes pole sünnitanud, on lastetud kassipreilid.“ Jennifer Anistoni šokeerisid võimaliku tulevase USA asepresidendi sõnad

„Vance, ma palvetan, et teie tütrel oleks ühel päeval õnn saada lapsi,“ kirjutas 55-aastane Jennifer Aniston Instagrami avalikus story’s. Aniston on ka varem rääkinud oma rasestumisraskustest.

Anistoni postitus sisaldas ekraanipilti säutsust, kus Vance 2021. aastal toimunud intervjuus tollase Fox Newsi saatejuhi Tucker Carlsoniga vestles. Intervjuus ütles 39-aastane Ohio vabariiklane, et USA-d juhivad lastetud kassipreilid, kes on oma elu ja tehtud valikute pärast õnnetud ning seetõttu tahavad ka kogu ülejäänud maailma õnnetuks muuta.

„See on lihtsalt elementaarne tõsiasi – vaadake Kamala Harrist, Pete Buttigiegi, A. O. C-d. Demokraatide tulevikku kontrollivad lasteta inimesed,“ ütles Vance Carlsonile. „Kuidas on see loogiline, et oleme oma riigi loovutanud inimestele, kellel pole selles tegelikult otsest osalust?“