VIDEO | Roller ajas Taani kuninganna Mary kaamerate ees alla

Sel suvel Gröönimaad külastanud kuninganna Mary ja kuningas Frederik viibisid parajasti sealses pealinnas Nuukis, kui naine sai skuutrilt löögi. Mary seisis rahvamassis, kui talle sõna otseses mõttes sisse sõideti otse turvameeste silme all. Kuninganna pidi peaaegu kukkuma, kuid tal õnnestus tasakaal säilitada. Mary paistis peale juhtumit kergelt värisevat, kuid ei lausunud sõnagi.

Pealtnägijad olid üsna ehmunud ning kommenteerisid, et selline pauk pidi ikka väga valus olema, vahendab DailyMail. Skuutrijuht ise oli samuti ehmunud ning ütles peale kuningannale sissesõitu, et ei saanud aru, kuidas see juhtus.