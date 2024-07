Muusikaettevõtja Warner Musicu sulgemisest: kõrvalt vaadates on see ikka suhteliselt radikaalne otsus

Eesti muusikaäri on Varuski sõnul üldiselt veel üpriski noor ning paljudel puuduvad elementaarsed teadmised läbilöömiseks. „Meil on tihtipeale nii, et artist sünnitab stuudios oma väikse üllitise välja ja arvab, et see on nüüd kõige parem asi, mis maailmas on, et nüüd armastage mind. Tegelikult see nii ei käi,“ sõnas ta, et kuulajateni peab jõudma siiski läbi turunduse ja traditsioonilise promo.