Võtab Trumpist šnitti? Joe Biden šokeeris avalikkust oma apelsinikarva jumega

Biden suutis vaevu artikuleerida oma kõne, mis kestis 11 minutit. Talle olid ovaalkabinetti toeks tulnud abikaasa Jill Biden, tütar Ashley abikaasaga ning poeg Hunter tütar Finneganiga. Sotsiaalmeedias spekuleeritakse, et Bideni meeskond läks tema jumestamisega liiale. Trumpi vastased aga leidsid olukorras terake nalja ning arvasid, et kõik, kes on nii oranžid, peaks loobuma presidendiks kandideerimast. Mõned aga arvasid, et tegemist ei ole otse-eetriga, vaid salvestatud klipiga.