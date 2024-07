Eksabikaasa kihlumisest teada saanud Helena Koivu hoiatab mehe uut pruuti: Natalie, vaata ette!

„Ma olen loomulikult pettunud ja kurb selle üle, et kuidas seda kõike tehti ja et see viidi läbi siis, kui mind pole seal,“ tunnistab aastaid Soome hokitähega abielus olnud eestlanna sotsiaalmeedias. Hetkel viibib ta nende pere varasemal kodumaal USAs, kus nende kolm last oma esimesed eluaastad veetsid. Helena soovis, et nad jääksid Minnesota osariiki ka edaspidi elama, kuid Mikko nõudis kohtu kaudu, et lapsed koliksid koos temaga Soome.

Eelmisel nädalal algas USAs uus kohtusaaga, millega Helena nõuab soomlaselt välja summat, mida Mikko pole talle abieluvaralepingu järgi veel maksnud.

„Palud teist on minu käest küsinud, et kas ma teadsin kihlumisest. Jah, ma olin kuulnud oma lastelt selle kohta. Mu tütar helistas mulle,“ selgitas Helena olukorda oma Instagrami jälgijatele postitatud videos. Ka hilisemas klipis toonitab eestlanna, et nende ühised lapsed on kihlusuudisest väidetavalt „muserdunud“.

Oma eksmehe uuele pruudile, ameeriklannale Natalie Dillonile on Helenal vaid hoiatussõnu jagada: „Natalie, vaata ette! Ma loodan, et ta ei pea kunagi kogema seda, mis meil on olnud.“

Samas ei soovi ta oma laste uuele kasuemale head, sest Helena sõnul palus ta Natalie’l kõrvale astuda, kui tema ja Mikko paar aastat tagasi oma abielu proovisid päästa. “Mul on null respekti tema vastu, sest ma ei suudaks kunagi austada sellist naist, kes on teinud teatud asju minu lastele. Ta on neid manipuleerinud, kolinud minu koju ja proovinud minu perekonda lõhkuda,“ teatab eestlanna.

Väidetavalt oli Mikko mõni aeg tagasi rääkinud Helenale, et ta kavatseb kindlasti Soome elama jääda ning teda ei huvita, kui temast tunduvalt noorem uus pruut soovib ikkagi Minnesotasse tagasi minna. Samuti räägib eestlanna nendes videotes, et alles aasta ees, kui Natalie oli juba nende eludes, pakkus Mikko Helenale võimalust, et nad kolivad ikkagi perena koos Soome ning ameeriklanna „jääb neist maha“.