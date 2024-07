Keanu Reeves avameelselt: surmamõtted on mul kogu aeg peas

Keanu Reeves tunnistas, et vananedes mõtleb ta surmale üha rohkem ja peab end n-ö nooreks vanuriks. Neile, kes muretsevad tema surmale keskenduvate mõtete pärast, selgitas Reeves, et surelikkust teadvustada võib tegelikult olla hea. Tema positiivne vaatenurk on: „Loodetavasti suurendab see meie tänulikkust elu ja suhete eest, mida meil on võimalik luua.“

Näitleja tunnistas intervjuus, et ei kirjutanud raamatut „The Book of Elsewhere“, ja andis kogu au China Miéville’ile. „See raamat ei oleks sellisel kujul olemas ilma Keanu hoolika tööta,“ lisas Miéville, rõhutades, et Reeves väärib siiski rohkem tunnustust.

See on küllap üks Keanu Reevesi ekstsentrilisemaid intervjuusid ja pealkirjad tema surmale keskendumisest võivad olla šokeerivad. Fännid võivad siiski rahulikult hingata: Reeves on täiesti terve.