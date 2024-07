KLÕPS | Gerli Padar näitab uusi puhkusepilte. „Kiri T-särgil ei valeta ju kunagi“

„Stay Sunny. Life is Wonderful („Püsi päikseline. Elu on imeline“ - toim),“ vahendab Gerli tütre T-särk puhkuse meeleolu. Sõnum peab Gerli arvates hästi paika. “Kiri T-särgil ei valeta ju kunagi. Kodus on OKO ja Pärnus siis Poko,“ kirjeldas lauljatar lõbusalt, veetes suvepealinna päikese all aega koos abikaasa Martin Parmase ja tütre Camillaga. Üheskoos einestati restoranis ja nauditi rannamõnusid.

Gerli Padar-Parmas ja Martin Parmas on koos olnud juba 18 aastat, paar aastat tagasi peeti ka pulmad. Lauljatar tunnistas hiljutises intervjuus Retro FMi hommikuprogrammile, et vahepeal on ta suhte jooksul küll liiga tugevasti mugavustsooni vajunud ja partnerit iseenesestmõistetavalt võtnud. „Aga praegu on nii äge olnud, et Martin on võtnud kogu koduse poole enda peale. Ma olen tõesti saanud rahus ja keskendudes oma tööd teha. Ja mulle väga meeldib see. See on meie suhte jooksul esimene kord, kui ma niimoodi tunnen. Muidu ma pean ikka kodus koristama ja süüa tegema,“ kirjeldas Gerli, et tavaliselt on tal alati kodused toimetused kuklas, isegi kui ta neid parasjagu teha ei jõua. Tuuritades valitseb aga selle koha pealt harjumatu rahu.