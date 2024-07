Kas Andrei Zevakin on ikka „vaene“? Juutuuberi ettevõtte sissetulek teeb paljudele meelelahutajatele silmad ette

Andrei tõdes Kristina 24. juulil eetris olnud saates, et keegi tuttavatest seni temalt raha laenata tahtnud ei ole. „Mult küsitakse, sest nad teavad, et ma annan ja ma unustan ära,“ märkis Pärtelpoeg muiates, mille peale Zevakin naerma puhkes.

Zevakin nentis ka saates, et kui tema sissetulekud toodaks avalikkuse ette, siis “saaks nii mõnigi aru, et ta teenib tegelikult neist rohkem“. Kas see vihje võis olla Brigitte Susanne Hundile, kes Zevakinit möödunud aastal „vaeseks“ tituleeris?