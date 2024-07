Heidy Tamme lahvatas “Roheliste niitude“ ajal nutma: etendus pani laulja kunagiste pattude peale mõtlema

„Tänu pattudele olen ma siin, kus ma olen,“ mõtiskleb Heidy Tamme, kellele meeskvarteti poisid tõid taas nooruse meelde. Tema sõnul vajavad loominguinimesed läbielamiseks pidevalt uusi kogemusi, mis muudavad staaride elulood kirjuks. Tamme meenutab heldimusega aegu, kui tal oli võimalus Heldur Karmo kirjutatud sõnadele loodud laule esitada. Pala „Mis värvi on armastus“ laulis Heidy Tamme publiku südametesse koos Uno Loobiga. „Aga Heldur kirjutas selle loo mulle mõeldes,“ rääkis ta. Tamme meenutab, kuidas ta 1967. aastal tutvus Heldur Karmoga, kellega tekkis koheselt hingeline ja töine side. „Meie jutuajamised kestsid öö läbi, sest ta oli kuidagi üksik,“ jutustab Tamme oma sõpra meenutades. Stseen, kus Heidi jätab Helduriga hüvasti on Tammel eredalt silme ees ning see toob talle siiani pisarad silma.