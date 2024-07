KUUM KLÕPS | Sonja Malinen jagas eelviimasel rasedusnädalal üliseksikat fotoseeriat

Suunamudija Sonja Malinen ja tema tantsijast elukaaslane Mac Tuvi jagasid hiljuti pilkupüüdvat fotoseeriat Instagramis, kus Sonja istub poksiringis ja tema kõrval on silt, mil seisab: „viimane ring“. Samuti teatas suunamudija, et ta on raseduse 39. nädalal ehk eelviimasel nädalal. Enamikel piltidel poseerib Sonja koos elukaaslase Mac Tuviga. Fotoseeriaga väljendab paar neile omast tugevat sidet ja ootusärevust uue pereliikme saabumise ees.