FOTOD | „Funkmuusika teeb inimesed rõõmsaks ja lõbusaks!“ Rakveres toimus kolmandat korda funkfest

Festivalil astusid üles kodumaised artistid nagu Haldi & ans Flamingo, Arg Part ja The Teps. Üheks õhtuks oli loodud suur 13-liikmeline ansambel, mille solistid Alika Milova, Norman Salumäe ja Marta Lotta Kukk laulsid Michael Jacksoni kõige kuumimaid ja funk’imaid hitte.

Välisartistina astus üles Šveitsist pärit, kuid Londonis tegutsev muusikaprodutsent ja akordionivirtuoos Anatole Muster, kes oma murrangulise ja kaasaegse lähenemisega funk’ile, džässile ja popile on pälvinud tunnustust nii fännidelt kui muusikakriitikutelt.

Peakorraldaja Johannes Pihlak tänab kõiki Rakvere Funkfesti külastajaid. „Oleme saanud väga palju positiivset tagasisidet ja tunne on tõesti suurepärane! Funkmuusika teeb inimesed rõõmsaks ja lõbusaks, see fakt leidis laupäeval tõestust. Üsna ootuspäraselt toimis ka Rakvere Bussijaam järelpeo kohana suurepäraselt ja loodame, et neid pidusid saab seal veel näha!“