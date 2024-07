Kas Ott Leplandist võiks saada „Poissmehe“ saate kangelane? “Ma olen elus sellises kohas, kus...“

Artisti jaoks on suvi kõige tihedam tööaeg. „Minu suvi on siiani kulgenud tõesti töiselt. Mul on olnud mitmeid erinevaid projekte ja praegu on käsil ka teleseriaali „Naised vormis“ võtteperiood, mille kolmas hooaeg on eetris juba sügisel. Kuid töövälisel ajal liigun ringi, teen sporti ja veedan aega sõpradega. Kui aega jääb üle, siis külastan ka erinevaid sündmusi,“ kirjeldab artist oma hetkelist tihedat graafikut. Ühtlasi on tal sellel suvel ka ees ootamas kontserttuur „Kolm kõla“ koos Jaagup Kreemi ja Inesega. „Esimesed ühised kontserdid kolmekesi olid meil eelmise aasta lõpus ja need läksid hästi, seetõttu mõtlesime ka kontserttuuri suvel taaselustada,“ ütleb ta.

Ott on olnud pärast superstaarisaate võitu laval aktiivselt pea 15 aastat. “Mulle tundub, et mul eksisteerib mingisugune positsioon Eesti muusikamaastikul või oma koht. Samas ma tunnen ka seda, et mul on vaja veel ennast tõestada ja mitmed asjad ära teha. Selleks, et see loominguline jälg oleks veel sügavam, on mul vaja veel nii-öelda pikk tee kõndida. Ma kogu aeg mõtlen ja kirjutan laule ning mul on praeguseks kogunenud ka ports lugusid, millest tahaks teha lähiajal albumi,“ avaldab ta.