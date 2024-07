FOTOD | Pidu täies hoos! Vaata, kes Viljandi folgi esimese päeva festivalimelu nautima tulid

Neljapäevane programm toob lavale juba pooled välisartistidest ja Eesti nimekamatest esinejatest saab kaasa elada näiteks Puuluubi kontserdile. Kuigi Viljandi pärimusmuusika festivalile pääseb vaid erinevat tüüpi passidega, saavad soovijad Jaak Johansoni lava kontsertidele osta erandina ka üksikpileteid. Need autorilaulude kontserdid toimuvad reedel ja laupäeval Viljandi Baptistikirikus. Festivali viimase päeva programm hoiab samuti pinget lõpuni välja, kui lavale tulevad Zetod ning eriprojektid „Ando ja sõbrad 55“ ning „Laula mu (rahva)laulu“.

Roheline lava, kus astuvad üles peamiselt nooremad esinajad ja koosseisud, on sel aastal kolinud uuenduslikule toidu ja mõnusa õhkkonnaga vanalinna alale, paiknedes Laidoneri platsil. Vanalinna ala asub Pikal tänaval, Villa Mariast kuni Kondase keskuseni, ja Lossi tänaval kuni Laidoneri platsini. Lossi tänavalt pääseb ka külapillimeeste lavale, mis kannab sel aastal nime Sõprade Hoov ning mis oli eelmisel aastal avatud Õlleõue nime all. Vanalinna alale on sissepääs tasuta.