FOTOD | Rahvas muudkui kogunes! Vaata, kes saabusid ülimenuka suvelavastuse „Rohelised niidud“ esietendusele

Need laulud kõlasid legendaarsetes Tallinna restoranides, kus elu algas alles peale keskööd, gastrollidel üle laia Nõukogude Liidu, kus kvartetipoisse peeti enamasti välismaalasteks ja muidugi kõikjal üle Eestimaa laululavadel ja kultuurimajades. See oli nelja andeka mehe noorusaeg täis pööraseid seiklusi, armumisi, pettumisi ja eneseleidmist.

Etenduse toovad lavale „Vana klaver ehk suusabaasis on tantsupidu“ ja „ADA. Rääkimata lugu“ tegijad.

Lavastuse autorid on Ott Kilusk, Tarmo Kiviväli ja Maarek Toompere. Lavastaja on Priit Võigemast, teksti autor Ott Kilusk. Muusikajuht on Siim Aimla.